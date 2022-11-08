Лидера группировки по организации игорного бизнеса задержали в Тайшете. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Полицией задержан владелец незаконного игорного заведения, которое три года работало на привокзальной площади железнодорожного вокзала в Тайшете. 56-летнего мужчину обвиняют в организации азартных игр. Для этого он и его подельники задействовали компьютеры, подключенные к сети «Интернет». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- В настоящее время заведение закрыто, организатору избрана мера пресечения, - рассказали в ведомстве.

Следователи СК совместно с полицейскими устанавливают других соучастников нелегального бизнеса. Расследование уголовного дела продолжается.

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