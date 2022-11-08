Первого пациента с пересаженным в Иркутской области сердцем выписали из больницы. Фото: Минздрав Иркутской области

В Приангарье успешно прошла первая пересадка сердца. Команда, задействованная в пятичасовой операции, состояла более чем из десяти специалистов, в том числе врачи Областной клинической больницы и Центра Шумакова. К счастью, обошлось без внеплановых ситуаций. Спустя месяц пациент выписался и отправился домой к близким. Об этом сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения иркутской области.

- Оперативно в Иркутск вылетели специалисты научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, - говорит о проведенной операции главный внештатный трансплантолог регионального минздрава, заведующий отделением портальной гипертензии ИОКБ Александр Новожилов. - Мы рассчитывали все по минутам: во сколько приземлится самолет со специалистами, сколько они будут ехать до больницы и другие детали. В это время готовили все необходимое для операции. Благодаря четкой и слаженной работе всей команды пятичасовая операция прошла успешно.

Напомним, возможность проведения пересадки сердца обсуждалась властями еще в августе 2022 года. Участие в процессе принимал главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, министр здравоохранения региона Алексей Шелехов и главный врач областной больницы Петр Дудин. Планируется, что открытие трансплантационных программ позволят жителям региона своевременно получать медицинскую помощь. И для этого им даже не нужно будет покидать пределы области.

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