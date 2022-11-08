70 лет семейной жизни отпраздновали супруги Колесниковы из Иркутска. Фото: служба ЗАГС по Иркутской области.

В Иркутске благодатную годовщину свадьбы празднует семья Колесниковых. Григорий Никифорович и Валентина Митрофановна познакомились весной 1951-го года. Когда 24-летний парень возвращался домой после службы в рядах Советской Армии, в районе поселка Кутулик его на грузовике согласилась подвезти девушка. Встреча оказалась судьбоносной. Осенью того же года влюбленные поженились. Историей юбиляров поделились в пресс-службе службы ЗАГС по Иркутской области.

- У супругов двое детей, трое внуков, пятеро правнуков, - рассказали в службе.

В этом году главе семейства исполнилось 95 лет. За его плечами работа водителем и монтером связи. Его жена - труженик тыла. До того, как стать мамой, женщина трудилась в колхозе. Затем Валентина Митрофановна сменила профессию и стала телефонисткой.

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