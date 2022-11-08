Студенты заменят мобилизованных работников в Иркутской области

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Соответствующее распоряжение подписал сегодня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Теперь министерство труда и занятости региона и министерство образования Иркутской области должны наладить механизм содействия работодателям в подборе необходимых работников на временно высвободившиеся рабочие места в связи с частичной мобилизацией.

В частности, временно замещать мобилизованных сотрудников могут студенты выпускных курсов ВУЗов и колледжей. Для молодых людей это станет отличной возможностью пройти производственную практику, а при необходимости работодатель сможет заключить срочных трудовой договор.

- Студенты, получившие приглашение от работодателей, получат необходимый опыт работы по профессии и помогут предприятиям региона сохранить темпы производства, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Координировать взаимодействие учебных учреждений и предприятий будет Центр опережающей профессиональной подготовки, структурное подразделение Тулунского аграрного техникума. Так же к работе подключаются центры занятости населения. Работодателям, у которых возникла потребность в новых сотрудниках в связи с частичной мобилизацией, необходимо направить информацию о наличии вакантных должностей через Единую цифровую платформу «Работа в России» https://trudvsem.ru/.