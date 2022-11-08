Предостережение за побег тигра из клетки получил этнографический музей в Улан-Удэ

Хищник спокойно вышел в коридоры музея и ушел гулять Фото: Василий Вахрин

Россельхознадзор по Иркутской области и Бурятии выписал предостережение администрации этнографического музея в Улан-Удэ. Недавно в учреждении из клетки сбежал тигр: он начал бродить по коридорам, распугивая сотрудников и посетителей музея. На место экстренно вызвали специалистов ветеринарной службы.

- 7 октября 2022 года в этнографическом музее Улан-Удэ тигр по кличке Ермак вышел из вольера из-за технического повреждения клетки. Учреждение предоставило информацию о благополучном исходе инцидента с хищным животным, а также проведенных работах по устранению технологических недостатков, - рассказали в ведомстве.

В итоге, организация получила предостережения по статье за ответственное обращение с животными и за ненадлежащее их содержание.

Ранее "КП-Иркутск" писала о спасении косули в Иркутской области на берегу Байкала. Животное прибрело к поселению и оказалось в ловушке толпы зевак, которые хотели полюбоваться животным. Из-за страха перед людьми косуля стояла в ледяной воде и не выходила на берег.

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