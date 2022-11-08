Режим повышенной готовности из-за снегопада в Иркутской области ввели на два дня

Дороги сильно замело Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил режим повышенной готовности в регионе, причиной стал сильнейший снегопад. Снег замел дороги и дворы, уборочная техника работает на максимальных мощностях. Уже 8 ноября в Иркутске произошла авария с 12 машинами из-за непогоды. Об этом сообщил глава Приангарья в официальном ТГ-канале.

- Метеорологи предупреждают, что по области снегопад продолжится. Все службы, задействованные в содержании дорог, должны перейти на двусменный режим и работать, в том числе, по ночам, - объяснил Кобзев.

Такой режим продержится два дня. Если ситуация не поменяется или усугубится, его могут продлить.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что массовое ДТП произошло утром 8 ноября в м-не Юбилейный в Иркутске. В результате автоаварии повреждено 12 автомобилей. Столкнулись они в районе дома №43А. Из-за скользкой заснеженной дороги тормозной путь увеличивается, особо важно соблюдать дистанцию.

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