В 2023 году доходы бюджета Иркутской области превысят 233 миллиарда рублей

На 2024 год доходы оказались меньше. Фото: Заксобрание Иркутской области

В Заксобрании Иркутской области обсудили проект бюджета Приангарья на 2023-2025 годы. Первый год рассматривают более детально, последующие два - в плановом состоянии. При формировании бюджета учли непростые экономические условия с учетом санкций и других факторов. Поэтому серьезная статья расходов пойдет на социальную поддержку населения.

- Затраты на финансирование социальных нужд в 2023 году составят более 170 миллиардов рублей, это 67,5% общего объема расходов областного бюджета. С 1 января 2023 года будут проиндексированы социальные выплаты на 5,5%, а также расходы на приобретение путевок в летние лагеря, стипендии студентов профессиональных учреждений, - рассказали в пресс-службе.

В 2023 году доходы казны должны превысить 233,7 миллиарда рублей. А на 2024 год прогнозируют доходы в объеме 230,4 миллиарда рублей.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что в Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за сильного снегопада, который парализовал улицы городов.