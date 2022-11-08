Заксобрание Иркутской области назвало главный приоритет бюджета региона на 2023 год

Доходы на год превысят 233,7 миллиарда рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Законодательном собрании Иркутской области провели заседание, которое было посвящено обсуждению проекта бюджета региона на 2023 год. Главным приоритетом стала социальная поддержка сибиряков, особенно с учетом осложнившейся экономической ситуации в стране. 66% от всех расходов на год - это социальная сфера. Об этом рассказали в пресс-службе.

Специалисты рассчитали, сколько миллионов рублей уйдет на социальные выплаты, льготы. путевки в детские лагеря и санатории и т.д. Также актуален вопрос поддержки семей участников специальной военной операции.

Доходы казны на 2023 год должны превысить 233,7 миллиарда рублей, а вот в 2024 году - 230 миллиардов рублей.

Ранее "КП-Иркутск" писала о вынесении приговора известным иркутским Бонни и Клайду, которые грабили ювелирные магазины, аптеки, сбегали из-под конвоя и даже замахнулись на ограбление банка. Однако, все истории заканчиваются.