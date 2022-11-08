40 тонн гумгруза участникам спецоперации на Украине отправили фурами из Иркутска

Волонтеры продолжают собирать посылки для жителей Донбасса Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Из Иркутска 8 ноября выехали две фуры с гуманитарным грузом в зону проведения спецоперации на Украине. В посылках: обмундирование для военных, теплая одежда и предметы гигиены для Луганского детского дома, еда для Кировска и т.д. Об этом рассказали в правительстве Иркутской области.

- Сбор гуманитарной помощи - это системная работа, которую поддерживают жители Иркутской области, власть, общество, коммерческие структуры и общественные организации, - заявил губернатор региона Игорь Кобзев.

В Иркутской области продолжают сбор посылок и для жителей Донбасса, и для участников специальной военной операции, и для мобилизованных из Приангарья. Сейчас особенно важно закупить теплую одежду и обеспечить социально значимые объекты в Донбассе теплом.

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