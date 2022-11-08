Пять незаконных свалок ликвидировали в лесничествах Иркутской области в 2022 году

Еще предстоит очистить от мусора территории трех лесничеств Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В 2022 году коммунальные компании Иркутской области заключили контракты на 47 миллиона рублей для ликвидации свалок в пяти лесничествах региона - Иркутском, Голоустненском, Усольском. Ольхонском и Зиминском. Этого объема средств хватило, чтобы избавиться от пяти несанкционированных свалок.

- Из леса вывезли более 1,5 тысяч кубометров мусора. Еще от 10 кубометров незаконно размещенных отходов очищен лес в Ольхонском лесничестве, в настоящее время ведется приемка выполненных работ. До конца текущего года будет убрано еще 45 тысяч кубометров мусора с 10 несанкционированных свалок на территории Усольского и Зиминского лесничеств, - рассказали в правительстве Иркутской области.

Напомним, в 2021 году на расчистку свалок выделили всего 150 тысяч рублей - разница колоссальная. За незаконный вывоз мусора в непредназначенные для этого места можно заплатить крупный штраф и отправиться на обязательные работы по расчистке этого самого мусора.

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