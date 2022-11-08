Экс-глава Минлеса Иркутской области Сергей Шеверда выйдет из колонии на 2 месяца раньше

В мае суд приговорил его к 6,5 годам колонии общего режима Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бывший министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда выйдет из колонии по делу о "Туколони" на 2 месяца раньше. Суд решил сократить ему срок пребывания за решеткой из-за апелляции. Об этом со ссылкой на Иркутский областной суд сообщает ИА IkrutskMedia.

По делу также проходят еще три человека, бывший замглавы министерства, начальник лесхоза и инженер-лесопатолог. Они тоже выйдут на свободу раньше назначенного срока. Бывшего министра поймали в 2019 году в аэропорту Шереметьево в Москве. Его вместе с подельниками обвинили в незаконной вырубке леса на территории охраняемого заказника. Все это проводилось как "санитарная чистка", однако выяснилось, что дерево просто продавали.

Общий ущерб от таких действий перевалил за 481 миллион рублей. Пострадали 120 гектаров здорового леса. Сергей Шеверда в мае 2022 года заслушал приговор - 6,5 лет в колонии общего режима.

Ранее "КП-Иркутск" писала о вынесении приговора знаменитым иркутским Бонни и Клайду, которые грабили ювелирные магазины и аптеки, угоняли автомобили и занимались оборотом оружия.

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