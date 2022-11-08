Изменение схемы движения на улице Депутатской в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Изменение схемы движения на улице Депутатской в Иркутске объявили в администрации города. Причиной стало завершение ремонта, который по факту сделал невозможным старый принцип проезда - пришлось ввести запрет и придумать объезд для автомобилистов.

Изменение схемы движения на улице Депутатской в Иркутске

Самое важное, что горожане должны знать: теперь запрещен выезд на улицу со стороны Иркутского релейного завода. Теперь можно объехать через улицу Ширямова: нужно двигаться в сторону комплекса "7 миля", потом развернуться за станцией "КрайсНефть" и уже с Ширямова поехать правее - на примыкающую дорогу к улице Депутатской. Только с этой точки можно поехать и в сторону Солнечного, и в центр Иркутска.

- На этом участке постоянно происходили ДТП, в том числе на трамвайных путях. Это создавало пробки и затрудняло движение общественного транспорта. Сейчас здесь исключили поворот налево. После ремонта увеличено количество полос. Если бы оставили все как есть, то водителям пришлось бы пересекать трамвайные пути и две полосы, что небезопасно, - цитирует мэрия замглавы отдела развития дорожной и транспортной инфраструктуры города Сергея Киселева.

Изменение схемы движения на улице Депутатской в Иркутске, таким образом, связано с задачей снижения количества аварий на опасных участках.

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