В Ангарске 17-летняя студентка пострадала под колесами автомобиля на заснеженной дороге

Причины аварии пока неизвестны Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В МВД Иркутской области рассказали о ДТП, которое произошло утром 8 ноября в Ангарске. Водитель "Форд Фокуса" сбил на пешеходном переходе без светофора 17-летнюю студентку. Она получила серьезные травмы, девушку госпитализировали в больницу.

- В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех причин обстоятельств произошедшего, - сообщили в ведомстве.

О том, почему 37-летний водитель не затормозил перед пешеходным переходом, в полиции не сказали. Однако в Иркутске утром произошло массовое ДТП из 12 автомобилей, причиной которого стала заснеженная скользкая дорога. Автомобилисты не смогли сохранить безопасную дистанцию.

Из-за снегопада, который накрыл регион, губернатор объявил повышенную готовность. Коммунальщики разгребают сугробы, а сотрудники ГИБДД внимательно следят за поведением автомобилистов, чтобы не допустить новых аварий.

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