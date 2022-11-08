Житель Братска сообщил о ложном минировании банка из-за обиды на менеджера

За ложные сообщения можно заплатить от 200 тысяч до 1 миллиона рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В администрации Братска призвали горожан помнить о существовании уголовное статьи за ложное сообщение о минировании зданий. Подобные случаи регулярно происходят в городе и во всей Иркутской области. Совсем недавно, 2 ноября, неизвестные сорвали работу Братского городского и районного судов с помощью анонимных писем. А неделю назад попался местный житель, который "заминировал" банк из обиды на менеджера.

- Таким причудливым способом он выразил свое недовольство общением с менеджером кредитной организации. Теперь у него есть проблемы посерьезнее. Отделается ли он крупным штрафом или отправится за решетку - решит суд, - рассказали в мэрии.

Заметим, минимальный порог штрафа по этой статье - 200 тысяч рублей, что не мало. А максимальная сумма наказания достигает 1 миллиона рублей. Так как экстренные службы несут серьезные убытки за каждый ложный случай "минирования", эти деньги их компенсируют.

При этом если правоохранительные органы докажут, что сообщение было не прошло хулиганством, а серьезной попыткой сорвать работу специальных служб, виновник может лишиться свободы на 8 лет.

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