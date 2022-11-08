Муниципальный этап всероссийской школьной олимпиады стартовал в Иркутском районе

Начинается олимпиада с заданий по английскому языку Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В правительстве Иркутской области объявили начало муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 7-11 классов. Дети будут соревноваться между собой в разных областях - у кого больше разносторонних и глубоких знаний, тот и станет победителем. Начинается олимпиада с заданий по английскому языку.

- Целью олимпиады является выявление и развитие у ребят творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, а также пропаганда научных знаний. В Иркутской области олимпиада проводится по 23 предметам и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный – всероссийский финал, - рассказали в пресс-службе.

При этом лидеры смогут получить не только дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения, но и ежемесячную выплату-стипендию 5 тысяч рублей.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что несколько недель назад шестиклассник пострадал в результате громкого конфликта, который разгорелся на территории одной из школ в Улан-Удэ. Мальчика жестоко избил 35-летний мужчина. Он вмешался в детский конфликт, который завязался между Тимуром и еще одним подростком.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08