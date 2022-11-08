Причину смерти шести нерп на Ушканьих островах выяснят специалисты после экспедиции

Специалисты за три недели посчитали нерп 55 раз Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На архипелаге Ушканьи острова, в середине Байкала, специалисты три недели считали нерп. Это была одна из задач экспедиции, которую проспонсировали фонд "Озеро Байкал" и ФГБУ "Заповедное Подлеморье". Ученые решили провести исследование поведения нерп в естественной среде и во время туристического сезона.

- За три недели ученые 55 раз посчитали байкальских нерп на ключевой летней залёжке и отсняли 157 видеозаписей, чтобы проанализировать их поведение. Уже зимой мы сможем узнать, как нерпы относятся к туристам и как предпочитают выбирать места для залёжек, - рассказали в пресс-службе "Заповедного Подлеморья".

К несчастью, обнаружили шесть мертвых животных. У них взяли генетический материал, чтобы выяснить причину смерти и грозит ли это мором для популяции.

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