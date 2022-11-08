Глава МВД России представил нового начальника ведомства Иркутской области Ильичева

Глава МВД также поменялся в Марий Эл, Тыве, Кемеровской области и других Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев выступил на совещании и представил несколько новых начальников ведомств в регионах. Одним из них стала глава МВД Иркутской области генерал-майор полиции Дмитрий Ильичев. Его назначили на эту должность 31 октября, в соответствии с указом президента страны. Об этом сообщили в МВД Иркутской области.

- На предыдущих местах службы коллеги зарекомендовали себя вдумчивыми специалистами и эффективными управленцами. Есть все основания и впредь рассчитывать на их грамотный, профессиональный подход к делу, - заявил Колокольцев.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что известно о новом министре внутренних дел Приангарья. Он родился в 1971 году в Алтайском крае, проходил службу в военно-морском флоте Приморского края. Что известно о карьере нового главы ГУ МВД Иркутской области? Читайте в нашем материале.

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