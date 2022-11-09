Метеорологи рассказали, какой будет погода в Иркутске 9 ноября 2022 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 9 ноября 2022 обещает быть с переменной облачностью и без существенных осадков. Так говорят синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 9 ноября 2022

- В городе дует переменный ветер, его скорость до 5 м/с, - добавляют метеорологи. – Днем сегодня ожидаем температурные показатели в пределах +1…-1 градуса.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, высокое – составляет 731 миллиметр ртутного столба. Такой будет погода в Иркутске 9 ноября 2022, что же касается прогноза по региону, то в районах сегодня немного холоднее. Погода в Иркутской области 9 ноября также будет с переменной облачностью, но в муниципалитетах возможен небольшой снег, порывы ветра достигнут 13 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут +1…-4, местами похолодает до -9.

Внимание, автомобилисты! Синоптики предупреждают о том, что на дорогах области образовались снежный накат и гололедица.

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