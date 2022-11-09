Восьми баллов достигли пробки в Иркутске 9 ноября 2022 утром Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пробки в Иркутске 9 ноября 2022 утром достигли 8 баллов. Затруднено движение на пути ко всем переправам через реку Ангара, но особенно сильный затор образовался сегодня на улице Старо-Кузьмихинская. Причина банальна – ДТП. Длина пробки на данной магистрали уже более двух километров. Об этом сообщает сервис Яндекс.Пробки.

Пробки в Иркутске 9 ноября 2022 утром

- Пробки в Иркутске 9 ноября 2022 утром 8 баллов, это на 1 балл больше, чем обычно в это время в среду, - делятся специалисты и дают прогноз. - Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 10 часам достигнут 4 баллов.

Итак, пробки в Иркутске 9 ноября 2022 утром имеются на Иннокентьевском мосту, улице Сурнова, на улицах 2-я Железнодорожная, Маяковского, Челнокова, Джамбула, Профсоюзная, Пушкина, на Баррикад, Декабрьских Событий, Седова, Байкальская, на Захарова, что перед плотиной ГЭС. И сложная обстановка перед Академическим мостом, как со стороны м-на Синюшина гора, так и со стороны улицы Старо-Кузьмихинская.

Пробки в Иркутске 9 ноября 2022 утром: карта

Пробки в Иркутске 9 ноября 2022 утром. Фото: Яндекс.Пробки

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