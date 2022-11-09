415 нарушений ПДД зафиксировали на ж/д переездах Иркутской области с начала 2022 года Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Иркутской области усилен контроль за соблюдениями правил дорожного движения на железнодорожных переездах. Это необходимо, так как нарушения на данных участках происходят регулярно. С начала 2022 года уже зафиксировано 415 таких случаев. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

Известно, что порядка четырех сотен водителей поплатились за свои действия штрафами, а кто-то даже лишился права вновь садиться за руль. Но тут уж, как поется в песне, «скажи еще спасибо, что живой», ведь ДТП на ж/д путях могут привести к смерти, локомотив не может остановиться «по щелчку».

- Кстати, профессиональные действия сотрудников ВСЖД помогли избежать 19 дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах, - отметили в ВСЖД. - Большинство случаев произошло на переездах в районе сел Шерагул и Тулюшка. Основной причиной стал выезд на запрещающий сигнал светофора. Иногда автомобили ломались прямо на рельсах. Работники на переездах в таких случаях моментально включали специальную сигнализацию, предназначенную для оперативного предупреждения машинистов поездов.

А также предупреждали о случившемся дежурных ближайших станций. Однако, 10 ДТП на переездах все же произошло, это данные с начала 2022 года.

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