Тело без вести пропавшего охотника нашли на дне реки в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Вмерзшие в лед вещи обнаружил мужчина на реке Илим 7 ноября. О своей находке он рассказал сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Было установлено, что они могли принадлежать мужчине 1965 года рождения, который в конце октября уехал на охоту в сторону поселка Суворовский, - рассказали в ведомстве.

После проведения поисковых работ, тело без вести пропавшего 57-летнего мужчины подняли со дна. Причиной гибели сибиряка стала неосторожность. Он вышел на неокрепший лед, который не выдержал веса взрослого человека.

Напомним, 1 ноября в Ангарске произошла страшная трагедия в микрорайоне Строитель. Двое школьников и их 56-летний знакомый решили покататься на коньках по замерзшему карьеру. Один из подростков остался ждать на берегу возле автомобиля. В один момент ни мужчины, ни мальчика на льду не оказалось. Тогда взволнованный парень позвонил взрослым. Прибывшие на место сотрудники полиции и МЧС в 15 метрах от берега обнаружили полынью. Специалисты-водолазы спустя сутки подняли из воды тела 14-летнего школьника и мужчины