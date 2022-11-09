На дорогах Иркутска проводят противогололедную обработку. Фото: администрация Иркутска

На дорогах столицы Приангарья продолжают бороться с гололедом. При этом специальным раствором обрабатывают и скользкие тротуары. Еще 50 спецмашин чистят улицы города от снега, а бригады рабочих делают это вручную. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Во всех районах работают комбинированные дорожные машины, погрузчики, тракторные щетки и тротуароуборочные комплексы, – рассказал исполняющий обязанности директора МУП «ИркутскАвтодор» Василий Ефремов. - При необходимости количество техники будет увеличено. В ночь и рано утром проведена посыпка магистральных улиц с интенсивным движением, чтобы не создавать дополнительных затруднений в час пик.

Дорожные службы расчищают перекрестки, пешеходные переходы, парковочные карманы и остановки общественного транспорта.

Напомним, накануне, утром 8 ноября, массовое ДТП произошло в микрорайоне Юбилейный в Иркутске. В результате автоаварии повреждено 12 автомобилей. Столкнулись они в районе дома №43А. По предварительным данным, водители не выбрали безопасную дистанцию и не смогли избежать столкновения, говорят в полиции.