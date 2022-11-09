Пастух вместе с лошадью утонул в Братском водохранилище, провалившись под лед Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тело мужчины обнаружили спасатели в Братском водохранилище вблизи села Хамхар Нукутского района 8 ноября. Как рассказали полицейским очевидцы, в последний раз живым 39-летнего жителя села Хадахан видели три дня назад, когда тот вечером верхом на коне поехал в один из заливов навстречу к знакомым рыбакам.

- С 6 ноября с ним пытался выйти на связь фермер, у которого мужчина работал пастухом, но безрезультатно, - рассказали в ведомстве. - Поэтому он самостоятельно отправился на поиски и нашел своего погибшего коня в упряжке в полынье в 50 метрах от берега.

Погибший наездник находился в воде, в трех метрах от места провала животного. При этом толщина льда в заливе едва достигает 5 сантиметров.

Напомним, вмерзшие в лед вещи обнаружил мужчина на реке Илим 7 ноября. О своей находке он рассказал сотрудникам правоохранительных органов. Было установлено, что они принадлежат 57-летнему мужчине, который в конце октября уехал на охоту в сторону поселка Суворовский.

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