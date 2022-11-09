Защитные дамбы строятся по графику в Иркутской области

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Защитные сооружения возводятся на берегах рек в Нижнеудинском, Тайшетском и Чунском районах. По поручению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, Павел Писарев побывал на местах, а также проверил ход работ по строительству в этих районах социальных объектов.

– Возведение инженерных защит в Приангарье идет по установленным срокам. До конца года планируется завершить строительство семи объектов, – отметил Павел Писарев.

В то же время зампред побывал на стройплощадках. Так, в селе Старый Акульшет Тайшетского района по госпрограмме «Развитие образования» строится школа-сад на 120 мест.

– В настоящее время на объекте идет монтаж перекрытий и стен, обратная засыпка котлована. Строительная готовность 26%. Объект будет завершен в 2023 году. Отмечу, что работы ведутся с опережением графика, – рассказал Павел Писарев.

Детский сад на 120 мест строится в Тайшете, там сейчас завершают кровельные работы и вывозят мусор. Готовность дошкольного учреждения составляет 75%.

В поселке Игнино Куйтунского района Павел Писарев проверил работы по возведению будущего дома культуры. Объект почти готов - построен на 89%, сейчас выполняется кирпичная кладка стен и перегородок, устройство полов, вентиляции и системы отопления, благоустройство территории, устройство отмостки, наружного освещения и систем наружного пожаротушения.