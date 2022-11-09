Целевой набор в медицинские колледжи Иркутской области будет увеличен

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Прежде всего речь пошла об обеспечении специалистами фельдшерско-медицинских пунктов региона.

- В области 695 фельдшерско-акушерских пунктов. Их укомплектованность фельдшерами и медицинскими сестрами составляет две трети от потребности. При этом подготовку специалистов со средним профессиональным медобразованием осуществляют десять образовательных организаций, подведомственных региональному министерству здравоохранения. Они расположены в Иркутске, Ангарске, Братске, Тайшете, Нижнеудинске, Тулуне, Черемхове, Усолье-Сибирском, Саянске, Усть-Ордынском, - рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Несмотря на то, что сейчас в среднеспециальных медицинских образовательных учреждениях учится более 5,5 тысяч человек и больше половины выпускников приходит работать в государственные учреждения здравоохранения, дефицит среднего медицинского персонала сохраняется. Поэтому было принято решение установить квоты целевого приема - соответствующий приказ уже готовит Министерство здравоохранения. Предполагается, что «целевых» мест будет набираться до 75%, тогда как сейчас его практически нет. Целевой набор позволит закрепить будущего специалиста за определённым учреждением уже на стадии начала обучения, а после выпуска он будет обязан отработать там три года.

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова на прошедшем заседании сообщила так же, что в настоящее время определяется потребность в строительстве жилья для медицинских работников в муниципалитетах региона. Новые квартиры появятся в 2023-2025 годах.

Кроме мер поддержки медиков, обсудили на совещании и проблемы дистанционной записи пациентов к врачам. В 2022 году Иркутская область переходит на Единую цифровую платформу – информационную систему, объединяющую все государственные медицинские организации региона. Не обошлось без сбоев, над устранением которых до сих пор ведётся работа. В то же время, новая система позволила значительно увеличить долю дистанционной записи: теперь этим сервисом пользуется до 56,7% пациентов.