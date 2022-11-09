Чат «Помощь семьям мобилизованных горожан» создали в Иркутске Фото: Иван ВИСЛОВ

Теперь семьи мобилизованных иркутян смогут запросить необходимую им помощь в режиме онлайн. В областном центре начал работу специальный чат. Его создали специалисты управления по информационной политике аппарата администрации Иркутска совместно с комитетами по управлению округами и комитетом по социальной политике и культуре. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

- Использование мессенджера позволит оперативно решать вопросы жителей в онлайн режиме. Мы готовы регулярно оказывать необходимую помощь – информационную, правовую и бытовую. Все обращения будут отрабатываться адресно, – подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.

Группа «Помощь семьям мобилизованных иркутян» работает по принципу «вопрос-ответ».

Напомним, волонтеры принимают запросы от родственников мобилизованных иркутян о подвозе и выгрузке дров для печного отопления. Также администрация областного центра помогает компенсировать расходы. Первую партию дров отправили еще в конце октября. Привезти сразу полный запас на зиму невозможно, так как его негде будет хранить, поэтому организовано несколько подвозов в течение нескольких месяцев.

Контактные телефоны, по которым можно оставить заявку:

Ленинский округ – 52-02-18, Ольга Геннадьевна Бархоткина; 52-02-22, Анна Анатольевна Верхотурова.

Октябрьский округ – 52-02-44, Наталья Владимировна Непокрытова; 52-02-47, Анастасия Сергеевна Пулина.

Свердловский округ – 52-03-64, Алена Валерьевна Кудашкина; 52-03-50, Анна Валерьевна Шуман.

Правобережный округ – 52-04-01, Елена Аркадьевна Косенко; 52-03-92, Наталья Владимировна Пустовалова.

Вопросы здравоохранения и социальной направленности: 52-02-34 и 52-01-91

МАУ консультативный центр «Дом семьи» (психологическая поддержка): 43-16-80.

Горячая линия: 122.