Кражи телевизоров раскрыли полицейские в Слюдянском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Кражи телевизоров раскрыли полицейские в Слюдянском районе. За два дня сразу несколько местных жителей обратились в правоохранительные органы с похожими заявлениями. Одной из жертв стал пожилой инвалид. Пользуясь беспомощностью пенсионера мужчина свободно вошел в его квартиру и забрал бытовую технику. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Спустя несколько часов оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 66-летний неоднократно судимый местный житель, который полностью признал вину в содеянном, - рассказали в ведомстве.

Второй случай произошел накануне, 8 ноября. Неизвестный пробрался в частный дом через открытую входную дверь и тайно похитил телевизор. Осмотрев место преступления оперативники поняли, что это дело рук опытного домушника. Подозрения пали на неоднократно судимого за кражи 44-летнего мужчину. У него дома и была найдена похищенная техника.

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