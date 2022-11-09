Противоаварийные работы начали в пострадавшем при пожаре здании Театра юного зрителя в Иркутске. Фото: правительство Иркутской области.

В иркутском Театре юного зрителя, который весной пострадал от пожара, начали первые работы по восстановлению. Из здания вывозят мусор, готовят его к ремонту горевшей крыши. Затем помещения будут утеплять и укреплять. Закончить все должны к середине декабря. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Здание Театра юного зрителя является памятником истории и культуры, - отметил начальник ОГКУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области» Григорий Ивлев. - Его восстановление может проводить только организация, которая имеет специальную лицензию Министерства культуры Российской Федерации, под постоянным контролем экспертов. Несмотря на это, в конкурсе на проведение работ приняло участие три компании. Мы рассчитываем, что победитель качественно, бережно и вовремя выполнит необходимые работы.

Напомним, ТЮЗ горел 13 мая. Его реконструкция - под особым вниманием властей. Здание построено в 1860 году, с 2006 года не используется, однако имеет историческую и культурную ценность.

После ЧП помещения обследовали инженеры. Они оценили, в каком состоянии стены, крыша, перекрытия, фундамент, сделали все нужные исследования. Результаты сравнили с теми, что были получены еще до пожара. В итоге составили план, как сохранить здание до реставрации - напомним, проект обновления сейчас проходит госэкспертизу.