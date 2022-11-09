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НовостиОбщество9 ноября 2022 5:05

Продуктовая корзина в дискаунтерах "ХлебСоль" оказалась на 26% дешевле, чем в среднем по Иркутску

Это результаты подсчетов за третий квартал 2022 года
Источник:kp.ru
Продуктовая корзина в дискаунтерах "ХлебСоль" оказалась на 26% дешевле, чем в среднем по Иркутску. Фото: ООО МАЯК

Продуктовая корзина в дискаунтерах "ХлебСоль" оказалась на 26% дешевле, чем в среднем по Иркутску. Фото: ООО МАЯК

Группа компаний "Слата" уже восемь лет развивает формат дискаунтером под брендом "ХлебСоль". Первый такой магазин появился в Иркутске, а сейчас в сеть входит 282 дискаунтера в Приангарье, Бурятии и Забайкалье. Формат очень популярный, в день такие магазины посещает до 200 тысяч покупателей.

- Когда мы создавали такой формат, то ставили перед собой следующие задачи: во-первых, экономичный и доступный магазин, во-вторых, комфортные цены за счет снижения операционных затрат, в-третьих, небольшой ассортимент - около 1000 товаров, но самых необходимых, и в-четвертых, он должен быть легко масштабирован, - пояснила операционный директор торговой сети «ХлебСоль» Татьяна Петроченко.

Цены в магазинах «ХлебСоль» отслеживаются каждый день. Специалисты отмечают, что в дискаунтерах стоимость продуктовой корзины, состоящей из 33 основных товаров, на 20-25% дешевле той, которую подсчитывает Иркутскстат.

Так, за третий квартал этого года продуктовая корзина в дискаунтерах на 26% дешевле, чем в среднем в столице Приангарья, Ангарске, Братске и Чите.

Инфографика. Фото: ООО МАЯК

Инфографика. Фото: ООО МАЯК