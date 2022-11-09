В Иркутске прошли публичные слушания по проекту областного бюджета на 2023 год. Фото: ЗС Иркутской области

В Иркутске прошли публичные слушания по проекту областного бюджета на 2023 год. Депутаты Законодательного Собрания региона провели совместное заседание всех комитетов и комиссий. Также присутствовали председатель правительства Приангарья Константин Зайцев, главы министерств и ведомств. Об этом сообщают в пресс-службе Законодательного Собрания Иркутской области.

- В 2023 году предполагаются доходы бюджета в размере 234 миллиарда рублей, в том числе собственные доходы 198 миллиардов рублей, - отмечают в ЗС. - Расходы предложены в сумме 253 миллиарда рублей. На финансирование социальной сферы будет направлено более 170 миллиардов рублей.

Проект бюджета в первом чтении будет представлен на 60-й сессии Законодательного Собрания, которая состоится 16 ноября.

Напомним, бюджетная политика в ближайший трехлетний период сохраняет социальную направленность. Затраты на финансирование социальных нужд в 2023 году составят более 170 миллиардов рублей, это 67,5% общего объема расходов областного бюджета.

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