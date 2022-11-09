Пять несанкционированных свалок ликвидировали в лесах Иркутской области

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Порядок на водили в лесах Иркутского и Голоустненского лесничеств в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы. Еще от 10 кубометров отходов очищен лес в Ольхонском лесничестве, сейчас проверяется качество выполненных работ.

На этом работа по очистке лесов не заканчивается: до конца текущего года будет убрано еще 45 тысяч кубометров мусора с 10 несанкционированных свалок на территории Усольского и Зиминского лесничеств. Помогают наводить порядок сотрудники лесничеств вместе с волонтерами, общественными организациями и администрациями муниципальных образований.

– В 2022 году по поручению Губернатора Иркутской области впервые организована работа по очистке леса от мусора в таком объеме. Контракты на ликвидацию свалок заключены на 47,1 млн рублей. В прошлом году на эти же цели выделялось всего 150 тысяч рублей. При этом мы видим трудности при заключении контрактов с подрядчиками из-за их занятости основной работой по вывозу ТКО. Тем не менее, в этом году удалось заключить шесть госконтрактов, - рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.

Теперь работа по очистке лесного фонда от мусора в Приангарья ведётся на постоянной основе, соответствующие статьи расходов внесены в бюджет области до 2025 года. Сейчас уже готовятся документы для заключения контрактов на следующий год.