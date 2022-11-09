Полицейские задержали жителя Иркутска, спрятавшего наркотики в яблоке

Полицейские задержали жителя Иркутска, спрятавшего наркотики в яблоко Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Во время рейда «Курьер-2022» иркутские полицейские на входе в здание вокзала задержали 35-летнего мужчину. При себе у него был пакет с продуктами, но внимание сотрудников патрульно-постовой службы привлекло яблоко. оказалось, что внутри фрукта находился пакетик с тяжелым наркотиком. Это подтвердила экспертиза. Об этом сообщают в пресс-службе ВС ЛУ МВД России на транспорте.

- Впоследствии в ходе обыска по месту жительства злоумышленника полицейскими изъяты приспособления для потребления наркотических средств-шприц, пластиковая бутылка с остатками наркотического вещества, мундштук, - рассказали в ведомстве.

Также в смартфоне у задержанного правоохранители нашли информацию о местоположении спрятанных в Ленинском районе закладок. Всего было найдено 7 штук. Против наркокурьера возбуждено уголовное дело.

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