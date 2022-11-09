Сгорел заживо на глазах пасынка: суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве в Иркутской области

Сгорел заживо на глазах пасынка: суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве в Усолье-Сибирском Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд поставил точку в деле о убийстве, которое поражает своей жестокостью. Расправу над жителем Усолья-Сибирского устроил его 28-летний пасынок. Пьяный мужчина вместе с другом явился домой к пенсионеру и несколько раз ударил его по голове. Но этого ему оказалось недостаточно. «Палач» решил сжечь пожилого сибиряка заживо.

- Мужчина, действуя с особой жестокостью, проявляя бессердечие и безжалостность, поджег одежду отчима, отчего возник пожар, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - От полученных телесных повреждений смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

Приятели же прихватили с собой вещи убитого, в том числе паспорт, и сбежали из горящего дома. Но на свободе они были недолго, вскоре обоих задержала полиция. Мужчин признали виновными в шести преступлениях, среди которых разбой и убийство, совершенное с особой жестокостью. Суд назначил пасынку 13,5 лет лишения свободы, его 34-летнему подельнику – 6,5 лет. Каждый будет отбывать наказания в исправительной колонии строгого режима.

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