«Байкал-Энергия» сыграет с «Родиной» из Кирова вечером 9 ноября. Фото: правительство Иркутской области

Вечером 9 ноября в ледовом дворце «Байкал» за победу поборются игроки иркутской «Байкал-Энергии» и «Родины» из Кирова. Стартует матч в 19:00. Напоминаем, в столице Приангарья проходит XXXI Чемпионат по хоккею с мячом среди команд российской Суперлиги.

Первая игра 6 ноября завершилась победой иркутян. «Байкал-Энергия» разгромила уфимского «Кировца» со счетом 12:4. Дважды отличились голами Тимофей Безносов, Вячеслав Швецов, Павел Анисимов, по одному разу – Юрий Викулин, Артем Бондаренко, Максим Семенов, Андрей Прокопьев, Богдан Павенский, Давид Корешков.

Через 4 дня на лед «Байкала» выйдут красноярские спортсмены «Енисея», 16 ноября - «Уральский Трубник» из Первоуральска.