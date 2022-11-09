Указ о продлении выплат в 200 тысяч рублей участникам спецоперации в Иркутской области подписал глава региона. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Игорь Кобзев подписал указ о продлении единовременных выплат в 200 тысяч рублей участникам спецоперации в Иркутской области. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Продление выплат в 200 тысяч рублей участникам спецоперации в Иркутской области

- По указу от 8 ноября 2022 года № 265-уг выплату участникам спецоперации в Иркутской области могут получить те, кто проживает на территории Иркутской области, направленные через военный комиссариат Иркутской области (или пункт отбора граждан на военную службу по контракту) для прохождения военной службы в частях Минобороны.

Конечно, речь не идет о частях с дислокацией в Сибири, на Дальнем Востоке и вообще - в глубине России. А только о тех, что участвуют в боевых действиях и выполняют задачи на территории ЛНР, ДНР и Украины. Временные рамки действия указа - с 1 июля по 1 декабря 2022 года.

Этим же указом отменено решение о приостановке выплат участникам спецоперации в Иркутской области, датированное 5 октября 2022 года.

Кроме того, выплаты участникам спецоперации теперь признаны дополнительной мерой социальной поддержки.