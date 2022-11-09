Рейды по операции "Встречная полоса" стартуют в Иркутской области 10 ноября

Такие рейды станут профилактикой аварий. Фото: ГИБДД Иркутской области

Полиция Иркутской области организовывает операцию под названием "Встречная полоса". Ее главной задачей будет оперативное выявление нарушений и дальнейшая беседа с водителем, который решил пересечь сплошную линию разметки. Таким образом происходит профилактика страшных ДТП, заканчивающихся зачастую трагично.

- Травмы в таких ДТП можно умножить вдвое, так как идущие на обгон водители увеличивают свою скорость движения. Тяжесть последствий таких автоаварий зачастую приводит к смертельным исходам и экипаж прибывшей "скорой" не успевает оказать первичную врачебную помощь, - объяснили в ГИБДД Иркутской области.

За неполный 2022 год в Приангарье при столкновении автомобилей из-за вылета на "встречку" погибли 11 человек.

Отметим, наказанием за пересечение полосы может стать как штраф, так и лишение водительских прав на какой-то срок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08