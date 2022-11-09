Сироты, ставшие участниками СВО, получат выплату для покупки жилья в Иркутской области

Это станет еще одной мерой поддержки участников спецоперации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внес на рассмотрение в Заксобрание региона правки в закон о поддержке детей-сирот. В рядах военных в зоне действия специальной военной операции на Украине есть сибиряки, у которых нет родителей и родственников. Глава Приангарья предложил им выплачивать средства для помощи в покупке жилья.

- Мы приняли решение расширить условия, дающие право на социальную выплату на приобретение жилого помещения. Это позволит участникам СВО из числа детей-сирот в первоочередном порядке получить выплату и купить жилье, - заявил Игорь Кобзев.

Напомним, выплату для покупки жиль могут получить те сироты, которые к 18 годам уже родили ребенка, работают по трудовому договору или служебному контрасту. А также те, кто не работает, но ухаживает за ребенком младше трех лет или ребенком-инвалидом.

Ранее "КП-Иркутск" писала о продлении выплат в 200 тысяч рублей участникам спецоперации в Иркутской области.

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