Кабели и комплектующие для самолетов МС-21 начали производить в Иркутской области

Цель - производить все комплектующие для самолетов в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В правительстве Иркутской области сообщили, что в ближайшие годы в регионе начнут производить комплектующие, в том числе и кабели, для самолетов МС-21. Это важный этап налаживания импортозамещения частей летательных аппаратов. Выпуском деталей уже занимается Иркутский авиазавод.

- Все комплектующие, включая двигатель, будут производиться на территории России. В регионе налажен выпуск кабельной продукции для самолетов, - заявил губернатор Игорь Кобзев.

А Иркутская нефтяная компания будет производить полимеры на заводе в Усть-Куте. Продукцию предприятия смогут использовать в машиностроении, тяжелой и легкой промышленности. По словам главы Приангарья, к 2026 году при таких темпах получится увеличить стоимость товаров импортозамещения с 42 до 220 миллиардов рублей.

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