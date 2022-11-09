Кабели и комплектующие для самолетов МС-21 начали производить в Иркутской области

Цель - производить все комплектующие для самолетов в России
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В правительстве Иркутской области сообщили, что в ближайшие годы в регионе начнут производить комплектующие, в том числе и кабели, для самолетов МС-21. Это важный этап налаживания импортозамещения частей летательных аппаратов. Выпуском деталей уже занимается Иркутский авиазавод.
- Все комплектующие, включая двигатель, будут производиться на территории России. В регионе налажен выпуск кабельной продукции для самолетов, - заявил губернатор Игорь Кобзев.
А Иркутская нефтяная компания будет производить полимеры на заводе в Усть-Куте. Продукцию предприятия смогут использовать в машиностроении, тяжелой и легкой промышленности. По словам главы Приангарья, к 2026 году при таких темпах получится увеличить стоимость товаров импортозамещения с 42 до 220 миллиардов рублей.
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