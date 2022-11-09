Новые музыкальные инструменты приобретены для детской музыкальной школы Хомутово. Фото: Андрей Семакин.

Новые музыкальные инструменты и комплектующие к ним приобретены в 2022 году для воспитанников Детской музыкальной школы села Хомутово. Это кабинетный рояль, пианино, скрипки, аккордеоны, баяны, гитары, трубы, домры. Всего 27 инструментов и комплектующие к ним (банкетки, струны, мундштуки). Средства в размере более 10 млн рублей выделены из бюджета Иркутского района.

- Профессиональные инструменты такого высокого класса, позволят учащимся и преподавателям повысить качество исполнения музыкальных произведений на конкурсных и концертных мероприятиях, - отметила директор ДМШ с.Хомутово Ольга Курилович.

В школе обучается 113 человек, занятия проводятся по 8 инструментам.

Фото: Андрей Семакин.

София Романова, ученица детской музыкальной школы села Хомутово по классу скрипки, начала заниматься музыкой в 4 года. Сейчас ей 10 лет, и она уже лауреат различных конкурсов, в том числе и районного, стипендиат мэра. Сейчас у Софии есть возможность учиться музыке на хорошем новом музыкальном инструменте.

Число ребят, желающих заниматься музыкой, в Хомутово и других близлежащих деревнях и селах растет. Как рассказал Мэр Иркутского района Леонид Фролов, планируется открытие филиала этой музыкальной школы в селе Урик.

- Здание уже подобрано. Для его обновления мы предусмотрели средства района и вошли в областную программу по капитальному ремонту на 2023-2025 годы. Также музыкальная школа села Хомутово вошла в национальный проект «Культура» на 2024 год. Благодаря этому будет дополнительно приобретено оборудование на 5 млн рублей.