Погода в Иркутске 9 ноября 2022 Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Погода в Иркутске 10 ноября 2022 года не сильно порадует сибиряков - она докажет, что зима ближе, чем кажется. В ближайшие сутки в городе резко ухудшится погода, об этом предупредили в администрации областного центра. По возможности лучше оставаться дома в тепле и безопасности.

Погода в Иркутске 10 ноября 2022

По данным мэрии, в городе начнет валить мокрый снег. Но это не ново, за последние два дня Иркутск замело так, что техника работает в режиме нон-стоп. Однако, к хлопьям снега добавится еще и сильный порывистый ветер. Сильно упадет видимость как для пешеходов, так и для автомобилистов. Сейчас крайне важно быть бдительными и ни в коем случае не нарушать правила дорожного движения.

Важно: снег быстро превратится в лед, которым будет покрыта проезжая часть и тротуары. Во-первых, нужно помнить о том, что тормозной путь автомобиля сильно увеличивается. Во-вторых, берегите себя - падения на льду могут обернуться переломами и другими травмами.

Погода в Иркутске 10 ноября 2022 года, таким образом, не обрадует горожан. Но через пару дней ситуация может поменяться.

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