Транспортный каркас дорог местного значения создан в Иркутской области

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В перечень местных дорог приоритетного значения вошли 1074 участка автомобильных дорог в 45 населенных пунктах. Это районные центры и крупные поселки, где проживает не менее шести тысяч человек. Общая протяженность участков составляет 1061 километр.

– Иркутская область является участником национального проекта «Безопасные качественные дороги», но он охватывает трассы регионального значения и крупных городов: Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Черемхово и Братска. Для остальных населенных пунктов мы создали аналог нацпроекта, в который вошли важные дороги местного значения, ведущие к социально важным объектам, либо имеющие высокую интенсивность движения. На их ремонт мы будем выделять средства из областного бюджета, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Работа над перечнем велась полтора года: свои предложения вносили главы местных и районных администраций.

- Например, в поселке Жигалово в транспортный каркас вошло 20 участков дорог, в Усть-Ордынском - 15, в Ербогачене - 21. Полный список объектов находится на сайте министерства, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона уже разрабатывает порядок предоставления субсидии, которая будет распределяться с 2023 года.