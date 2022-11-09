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НовостиОбщество9 ноября 2022 10:38

Участники СВО из числа детей-сирот смогут вне очереди получить социальную выплату на покупку жилья в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внес на рассмотрение депутатов областного парламента соответствующие поправки в закон о дополнительной поддержке детей-сирот
Надежда ИВАНОВА
Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Согласно документу, который предстоит обсудить депутатам Законодательного Собрания, право на выплату будут иметь граждане, принимающие или принимавшие участие в специальной военной операции и имеющие статус сироты. Кроме того, участникам СВО социальная выплата будет предоставляться в первоочередном порядке.

– В сегодняшних условиях поддержка особенно требуется гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые стали участниками специальной военной операции. Мы приняли решение расширить условия, дающие право на социальную выплату на приобретение жилого помещения. Это позволит участникам СВО из числа детей-сирот в первоочередном порядке получить выплату и купить жилье, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Сегодня право на социальную выплату имеют дети-сироты от 18 лет и старше, имеющие ребенка (детей), работающие по трудовому договору, служебному контракту, гражданско-правовому договору или в качестве индивидуального предпринимателя, не работающие, но осуществляющие уход за ребенком до трех лет или ребенком-инвалидом. В этом году социальную выплату на приобретение жилья получили 449 человек, ещё трое оформляют право собственности и один ожидает выплаты.