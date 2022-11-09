Два жителя Усолья-Сибирского получили сроки за убийство человека музыкальной колонкой

Убийство произошло в феврале 2022 года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Иркутский областной суд приговорил двух усольчан 28 и 34 лет к реальным срокам в колонии строгого режима. Они обвиняются в убийстве мужчины с помощью музыкальной колонки и подожженной одежды. Сначала обвиняемые поссорились со своей жертвой и начали сильно бить по голове музыкальной колонкой. Мужчина потерял сознание. Тогда они подожгли ворох одежды около нет, от чего погибших задохнулся угарным газом.

- В последующем мужчины, действуя совместно, вынесли из дома бытовую технику, инструменты и другие вещи на общую сумму свыше 25 тысяч рублей; кроме того, один из них похитил паспорт погибшего, - рассказали в суде.

В итоге, усольчане получили 6,5 и 13,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее "КП-Иркутск" писала о том, что резонансное дело расследуют в Улан-Удэ. Там, едва устроившись на работу в частное охранное агентство, погиб 21-летний парень. 25 августа текущего года молодого человека доставили в больницу с серьезными травмами головы, которые в последствии привели к смерти.

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