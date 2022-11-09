16-летняя школьница из Усть-Кута бесследно пропала после занятий 7 ноября

Помогите найти подростка. Фото: Усть-Кутский ПСО Возвращение

Усть-Кутский ПСО Возвращение сообщил о пропаже 16-летней Алены Тарасовой в Усть-Куте. Школьница не выходила на связь с 7 ноября, родители обратились в компетентные органы и организации. Известно, что девочка не вернулась с занятий.

Она была одета в черные пуховик и сапоги, на ней зеленое трико. С собой у нее был серый рюкзак с брелком. Рост 157 сантиметров, карие глаза и темно-русые волосы. Из отличительных черт у подростка темный шрам на тыльной стороне правой руки.

Если вы видели школьницу или имеете какую-то другую информацию о ней, сообщайте в поисковой отряд.

Ранее "КП-Иркутск" писала о сибирячке, которая узнала о страшном диагнозе и стала помогать бездомным животным.

Информацию о подростке сообщайте волонтерам по телефонам 8 908 657-13-24, 8 914 948-94-36 или в дежурную часть по номеру 8 (39565) 5-01-43.