Шестую в Иркутске электрозаправочную станцию открыли в Ново-Ленино

Подключиться к зарядке можно с помощью специального приложения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске начала работать новая станция заправки для электромобилей. Это уже шестая заправка в областном центре, она находится в Ново-Ленино. Всего по региону их 16 штук. Они нужны для зарядки электромобилей. Об этом рассказали в администрации Иркутска.

- Электрозаправочная станция оснащена современным и безопасным оборудованием российского производства. Она дает возможность быстрой зарядки одновременно двух автомобилей. Для старта зарядной сессии необходимо установить мобильное приложение. В среднем, для заполнения 80% емкости аккумулятора требуется примерно 20 минут, - сообщили в пресс-службе.

Электромобили гораздо более экологичны для окружающей среды и человека в частности, сейчас в России они составляют 0,7% от всего числа транспорта. Пока что большинство автомобилистов предпочитают "традиционные" двигатели внутреннего сгорания.

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