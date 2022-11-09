Рак пищевода у жителей Иркутской области может вызвать слишком горячий чай

Особенно в зоне риска курильщики и алкоголики Фото: Евгения ГУСЕВА

Чай в России является самым любимым напитком, который пьют ежедневно несколько раз. Многие увлекаются именно горячим чаем, который пьют мелкими или даже большими глотками. Но жителей Иркутской области и всей страны предостерегли от такой привычки. Гастроэнтеролог Татьяна Елисеева в беседе с NEWS.ru рассказала, что чай может вызвать рак.

- Не стоит каждый раз бросать градусник в чай, достаточно попробовать взять чашку в руки, если она обжигает, то пить такой чай рано, лучше подождать, пока остынет. Онкология пищевода - тяжелое и очень серьезное заболевание, предрасположенность к которому нередко передается через гены, - рассказала врач.

Также стоит помнить, что в группу риска рака пищевода входят заядлые курильщики и фанаты алкоголя. Слизистая и так повреждена, а чай ее "добивает".

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