Как лжеэкстрасенсы обманывают жителей Иркутской области, рассказала психолог

Гадалки используют простые трюки Фото: Иван ВИСЛОВ

В Иркутской области все еще можно встретить лжеэкстрасенсов, которые предлагают рассказать что-то о жизни и судьбе сибиряков. Большинство сейчас только с усмешкой отвергают приставания шарлатанов, но есть те, кто попадаются на удочку. Психолог Гузель Сафина раскрыла несколько очевидных манипуляций и принципов "экстрасенсов". Об этом сообщает NEWS.ru.

Во-первых, обычно гадалки говорят общую информацию, которую легко можно истолковать на любой манер и на любую жизнь. Например, часто говорят о любви, казенном доме (будь то школа, университет и другие учреждения), карьерном росте или неудаче. Это все можно найти у любого человека. Еще они смотрят на внешний вид и повадки человека, отличительные вещи. Например, есть ли обручальное кольцо.

А когда гадалки описывают самого человека, они делают это в основном в позитивном ключе, добавляя трагичное "но есть у тебя одна беда". Это добавляет правдоподобности.

- На самом деле они просто говорят вам то, что вы хотите услышать, и делают это таким изощренным образом, чтобы вы не распознали этот психологический прием. И когда слова очередного мага или экстрасенса сбылись, скорее всего, человек успел вложить в свою голову установку, которую первый заложил во время сеанса, - заявила психолог.