Пробки в Иркутске 10 ноября 2022 утром оцениваются в 9 баллов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пробки в Иркутске 10 ноября 2022 утром сковали дороги областного центра. Этого стоило ожидать, ведь синоптики еще накануне предупредили об ухудшении погоды в городе, снегопаде. А где снег, там и заторы. Сегодня загруженность иркутских магистралей оценивается в девять баллов.

Пробки в Иркутске 10 ноября 2022 утром

- Пробки в Иркутске 10 ноября 2022 утром на 3 балла больше, чем обычно в это время в четверг, - сообщает Яндекс.Пробки. - Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 12 часам достигнут 3 баллов, но затем начнут расти и к 13 часам достигнут 4 баллов.

Пробки в Иркутске 10 ноября 2022 утром: карта. Фото: Яндекс.Пробки

Заторы есть на Иннокентьевском мосту, на подъезде к Академическому мосту, на улице Маяковского перед Глазковским мостом, на улице Захарова перед плотиной ГЭС. Все это на левом берегу Ангары. Сложная обстановка сегодня на улице Трактовая, пробки в Иркутске 10 ноября 2022 утром там образовались не только из-за снегопада, но и ДТП. На Яндекс.Картах отмечены две аварии.

Пробки в Иркутске 10 ноября 2022 утром на правом берегу образовались на улицах Сурнова, Рабочего Штаба, Баррикад, Седова, Байкальская, Декабрьских Событий.

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