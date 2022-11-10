11 новых спортивных объектов построили в Иркутской области

11 спортивных объектов построили в Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области появились 11 новых плоскостных спортивных сооружений – это девять многофункциональных площадок и два хоккейных корта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Хоккейные корты построили в деревне Лузгина Осинского района и Гуранском сельском поселении Тулунского района, - говорят в региональном правительстве.

Спортивные площадки теперь есть в селах Олха в Шелеховском районе и Кулункун в Эхирит-Булагатском районе, также два новых спортивных объекта есть в Иркутском районе – в селе Максимовщина и деревне Бурдаковка. Многофункциональные площадки появились также в поселке Новомальтинск Усольского района, деревне Мельхитуй Нукутского района. Есть где заниматься спортом теперь и у жителей поселка Усть-Уда Усть-Удинского района, села Кумарейка Балаганского района. Спортплощадка появилась и в городе Киренске.

Финансировалось их создание в рамках госпрограммы Приангарья «Развитие физической культуры и спорта». Работа в этом направлении будет продолжена и в следующем году, средства на это уже заложены.

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