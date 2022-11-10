Более 40 единиц спецтехники чистили улицы Иркутска от снега ночью. Фото: администрация Иркутска

На столицу Приангарья вновь обрушился снегопад. На борьбу с ним по традиции выходят еще задолго до рассвета. Так, этой ночью во всех районах города больше 40 спецмашин очищают дороги и тротуары. Особое внимание уделяют остановкам и лестницам, эти многолюдные места легко могут стать опасными из-за образовавшегося гололеда. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– До 8 часов утра завершили обработку противогололедными материалами всех магистральных улиц, – пояснил исполняющий обязанности директора МУП «ИркутскАвтодор» Василий Ефремов. - Использовано 418 тонн песко-соляной смеси. Сейчас работы идут на второстепенных улицах с интенсивным движением: очищаем склоны, подъемы, спуски и повороты. Продолжаем следить за прогнозом погоды. При усилении снегопада выведем дополнительно технику и людей.

Еще около 120 человек вручную убирают парки, скверы, аллеи.

Что о прогнозе погоды говорят синоптики? По словам специалистов, 10 ноября в областном центре продолжит усиливаться ветер и выпадать снег. Этим утром загруженность магистралей оценивалась в девять баллов. Виной всему все тот же снегопад.

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